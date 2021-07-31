消費券首二千元明到手 餐飲業界睇好生意倍增

電子消費券首期二千元明日發放，料有五百五十萬人將會在今晚午夜過後收到款項。各大商場推出優惠配合消費券，更有商場未消費就先送優惠券。有議員認為消費券帶來的影響較預期高，料市民願就五千元消費券額外消費多一至兩成；餐飲業界代表估計業界生意會可倍增。商戶紛推優惠吸客各界紛紛推出優惠吸引市民消費，包括各大商場、餐廳，及便利店等。OK便利店明日起推出消費券推廣，市民首次於OK便利店以八達通成功領取消費券，即可額外獲贈總值二十元OK現金券。由八月一日至九月三十日 於海港城及時代廣場以消費券或指定電子貨幣消費，更可額外專享「100%消費回贈」，消費滿二千元送二千元優惠券；滿五千元再送五千元優惠券。香港品牌口罩「愛的家」宣佈，由周日起，市民在各分店及網店，以電子支付消費滿五百元，即可得到兩個名額免費享受南丫島天虹海鮮本地遊。Visa調查訪問逾千名港人，發現逾八成人樂意在五千港元消費券外額外消費，近七成人選擇使用消費券與家人和朋友外出用膳，以及購買日用品，另有四成人會購買電子產品。批發及零售界立法會議員邵家輝向本報指出，目前消費氣氛熾熱，有優惠吸引顧客，加上港隊奧運表現出色帶動開心氣氛，料市民用消費券時，願消費多一兩成。稻苗學會主席徐汶緯指有餐廳推出「七月七折」等優惠吸引客人，料可為業界帶來四百五十億生意，較平時多兩至三倍生意。支付寶港澳台地區總經理李詠詩指，支付寶在四月起商戶增加一點三倍。八達通營業及市務總監李玉兒指，八達通商戶由四月至七月增加逾兩萬個，料市民在消費券發放首日會較踴躍，將安排服務大使在港鐵協助市民領取。