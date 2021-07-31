全城直擊詩蓓衝獎 特首讚譜港泳新頁

香港「女飛魚」何詩蓓昨早出戰東京奧運女子二百米自由泳，多個商場直播賽事，大批市民一早來到觀看賽事直播（圖），當知道何詩蓓再奪銀牌，全場都歡呼慶祝。奧海城便有多名市民觀看，「應援團」和啦啦隊齊聲歡呼，掌聲如雷；信和集團指會投放八百萬為奧運製作連串節目，如在八月五日港隊首席車手李慧詩出戰凱林決賽當日，會舉行大型打氣活動。觀塘apm商場亦聚集不少市民觀戰。特首林鄭月娥向何詩蓓致以祝賀，讚揚何詩蓓不斷突破自己，在賽事中表現優秀，力壓多位世界級選手，以驕人成績為香港泳壇再寫下新一頁，她與全港市民都為何詩蓓擊節讚賞。此外，民政事務局局長徐英偉、勞工及福利局局長羅致光及立法會主席梁君彥等，均對何詩蓓表示祝賀。