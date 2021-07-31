偶像菲比斯觀戰評述 詩蓓驚訝「不可思議」

何詩蓓勇奪兩面奧運獎牌，創造本地體壇歷史，當她昨天得悉其偶像美國退役「飛魚」菲比斯（圖）早前旁述其比賽，詩蓓形容為「不可思議」。早在二○○八年北京奧運，十歲的何詩蓓便看着光芒萬丈的菲比斯，史無前例連奪八金，於是立下志願，日後要參加奧運。今屆東京奧運，菲比斯旁述女子一百米自由泳決賽，何詩蓓賽後知悉事件後，形容是不可思議：「菲比斯旁述？這樣一講其實好神奇，以前是我看他比賽，現在是他看我比賽。我也想未來有人出現，是我去看比賽。」