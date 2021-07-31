鄧炳強歡迎判決 研後續行動

首宗《港區國安法》案被告唐英傑昨被判囚九年，保安局局長鄧炳強對於裁決表示歡迎，指會研究判詞再考慮作出其他後續行動，又強調若市民違反法律，當局定必全力調查。鄧炳強表示，法庭已清楚表明「光復香港 時代革命」口號有港獨的意思，法庭亦指出被告的行為是煽動分裂國家，挑戰警隊所代表的法律及秩序，鄧炳強表示：「相信一個奉公守法，一個不想危害國家安全、一個不想分裂香港的人，是不會無端端說出有關口號。」他又指，一旦說了則須承擔法律責任。警務處處長蕭澤頤接受內媒訪問時指出，判罰一定會起到標誌性作用，對將來企圖干犯同類案件的人，會有很大阻嚇性。歐盟則指國安法被用來扼殺香港的政治多元化、人權和政治自由，促請停止逮捕民主派人士。