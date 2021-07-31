鄧炳強歡迎判決 研後續行動

鄧炳強表示，法庭已清楚表明「光復香港 時代革命」口號有港獨的意思，法庭亦指出被告的行為是煽動分裂國家，挑戰警隊所代表的法律及秩序，鄧炳強表示：「相信一個奉公守法，一個不想危害國家安全、一個不想分裂香港的人，是不會無端端說出有關口號。」他又指，一旦說了則須承擔法律責任。警務處處長蕭澤頤接受內媒訪問時指出，判罰一定會起到標誌性作用，對將來企圖干犯同類案件的人，會有很大阻嚇性。
歐盟則指國安法被用來扼殺香港的政治多元化、人權和政治自由，促請停止逮捕民主派人士。
已為港隊取得一面東奧銀牌的港隊「女飛魚」何詩蓓，昨早再出戰女子一百米自由泳決賽，游出五十二秒二七，第三度刷新亞洲紀錄，為本港再贏一面銀牌，成為香港首位取得兩面奧運獎牌的運動員，她更指藉比賽能團結港人是...
2021-07-31
中國領導層因應當前中國經濟形勢的分析研究，及部署下半年中方的經濟工作。中共中央政治局昨日召開會議，要求要防範化解重點領域風險，落實地方黨政主要領導負責的財政金融風險處置機制，完善企業境外上市監管制度。...
2021-07-31
周四與國際太空站接合的俄羅斯科學實驗室「Nauka」，意外啟動了推進器，一度令國際太空站移位，持續了四十七分鐘才作出糾正。受到事件影響，美國被迫延遲發射波音「CST-100 Starliner」飛船往...
2021-07-31
屯門大欖現樓洋房新盤畔海，早前成功招標售出3號屋，發展商英皇日前開放現樓示範屋予傳媒參觀，並新推出3間洋房於下周開始進行招標。 英皇集團執行董事張炳強指出，屯門畔海之前推出2及3號屋招標，其中3號洋房...
2021-07-31
恒指七月未見翻身，昨日跌354點，收報25961點，失守二萬六水平。受監管「連環拳」衝擊，恒指全周急滑1360點，全月下瀉2866點，連續兩個月走低。科指走勢更弱，全個月暴插約16.9%，收報6780點。 美團成表現最差藍籌 7月表現最差首三位藍籌是平台股美團（3690）、阿里健康（241）及海底撈（6862）。科指表現最差成份股首三位分別為教育股新東方在線（1797）、科網股快手（1024）和微盟集團（2013），錄得超過三成跌幅的共有五隻。 內地股市在7月最後一個交易日下滑。上證指數失守3400點，收報3397點，跌0.42%；深成指數收報14473點，下滑0.29%；...
2021-07-31
利物浦周四在奧地利與哈化柏林進行熱身賽，雖最終以3:4落敗，但焦點落在中堅華基爾雲迪積克身上，因此子事隔二百八十四日後終復出，並矢言這只是開始。 今場戰至七十分鐘，哈化柏林領先3:2，之後利物浦兩名養傷已久的中堅華基爾雲迪積克和祖高美斯一同後備上陣，披甲前更獲領隊高普擁抱鼓勵。可惜之後紅軍再度失守，其後有阿歷士張伯倫建功也好，仍以3:4落敗。 友賽落敗無損喜悅 荷蘭球星華基爾雲迪積克於去年十月遭遇嚴重膝傷，事隔二百八十四日後終於重返賽場，他賽後在社交網絡發文：「很難形容我現在的心情，不過對於所有人對我的支持，我感到十分感恩。我的醫生、物理治療師和教練等由第一天就一直陪伴我，...
2021-07-31
為人父母當然希望孩子健康，那是否代表小孩出生後沒有甚麼病痛就可放心？當然不是。孩子沒有大病，只是闖過了第一關，至於第二關，就要留意孩子有沒有過敏體質，說到這一點，便有必要了解一下益生菌。如果說照顧小孩...
2021-07-27
一般選美鬥靚鬥好身材，ViuTV的另類選美真人騷《造美人》就啱啱相反，參賽者要挖出自己最醜一面，連主持強尼、沈殷怡同練美娟都佩服她們的勇氣。本身做直播主持的冠軍27歲Stella（楊芷羚）亦承認要冒住...
2021-07-31
下午在家畫畫，忽然覺得有點餓，廚房有雞湯，泡碗飯如何？但下午點心時間，吃碗飯好像不那麼「點心」，結果吃了一碗餛飩。 照上海人的習慣，點心就是餛飩、湯圓、包子、燒賣之類，或者吃碗麵。再細分，餛飩分大餛飩小餛飩，湯圓分甜湯圓鹹湯圓，甜湯圓如豆沙湯圓黑芝麻湯圓，鹹湯圓有鮮肉湯圓和蟹粉湯圓。包子有鮮肉包、香菇素菜包，當然還有小籠湯包，燒賣是江南式的糯米燒賣。麵的花樣更多了，從最普通的辣醬麵、葱油肉絲麵一路往上數，蝦腰麵、大腸麵、爆魚麵、燜肉麵、雙冬麵、鱔絲麵、大排麵等，一直數到黃魚麵、三蝦麵、蟹粉麵，幾十種，且還分拌麵、湯麵、冷麵。如果不吃主食，也可以來一碗兩個百頁包和兩個麵筋包搭...
2021-07-31
今個唞暑期間，由於疫情關係，不少騎師都選擇留在港，田泰安和太太Xaviere去酒店Staycation歡度暑假 。 田泰安的太太Xaviere日前在其社交網站貼上她和丈夫田泰安在泳池邊手執香檳的自拍照...
2021-07-31