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郵輪公海遊啟航 乘客形容如「放監」

2021-07-31 列印
郵輪公海遊啟航 乘客形容如「放監」
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　　郵輪「公海遊」昨日起有條件復辦，首航為期三日兩夜，昨晚九時啟航，途經鯉魚門、小西灣和藍塘海峽等。不少市民一家大細，下午帶同行李箱陸續登船，有旅客形容心情如同「放監」，希望盡快通關。

　　星夢郵輪指首航有過千名乘客，有百多人因未夠年齡或身體狀況獲豁免打針，其他乘客及船員均已接種疫苗。商務及經濟發展局局長邱騰華指過去十八個月為旅遊業的寒冬，雖然是次公海遊首航只有一千名乘客，但仍屬一個好開始。



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