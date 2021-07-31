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港帆陳晞文 RS︰X級力爭較佳名次

2021-07-31 列印
港帆陳晞文 RS︰X級力爭較佳名次
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　　港隊今日賽程包括帆船、馬術等。滑浪風帆女子RS︰X級別獎牌賽將於下午一時三十三分舉行，港隊陳晞文（見圖）早前三場賽事有好的表現，總成績排名第八，有望衝擊較佳名次。

　　馬術個人三項賽則在早上七時三十分開始，香港騎師何誕華昨日與坐騎TAYBERRY首度登場，取得四十六點七罰分，在二十一位選手中排名第二十，他今日會繼續出賽。



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