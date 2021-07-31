港羽球混雙盡了力 謝影雪拭淚謝鄧俊文

東奧羽毛球混雙銅牌戰昨日舉行，港隊的鄧俊文與謝影雪組合（見圖）不敵日本組合，以第四名完成比賽。謝影雪賽後一度激動落淚，感謝拍檔鄧俊文一起進步。港隊的鄧俊文與謝影雪組合昨以局數○比二，不敵日本渡邊勇大與東野有紗組合，但港隊歷史性以第四名完成比賽，創下香港羽毛球隊在奧運最佳成績。鄧俊文賽後指首次參與奧運相當深刻難忘，形容是「一分一分頂番嚟」。他又感謝搭檔謝影雪，指她由最初寂寂無名的運動員，到現時可以參與奧運，一直有謝影雪在旁，令他不斷進步。謝影雪發言時一度用毛巾拭淚並哽咽。對於有人指她帶著鄧俊文才可取得這個成績，她指如果沒有鄧俊文，根本不會有這麼好的成績，她很感激對方這幾年每天都很用心；又感謝兩名教練在九年間犧牲與家人相處的時間。