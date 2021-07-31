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男乒世紀決戰 馬龍衞冕成功

2021-07-31 列印
男乒世紀決戰 馬龍衞冕成功
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　　東京奧運乒乓球男單決賽，上屆里約奧運金牌得主馬龍（見圖）與世界排名第一的隊友樊振東「內訌」，爭奪金銀牌。兩位世界頂級選手激戰六局，最終馬龍以總比分四比二獲勝，成為史上首位衞冕奧運乒乓球男單冠軍的選手。

　　首局比賽，馬龍以十一比四先下一城。第二局，樊振東漸漸發力，關鍵時刻連續兩板反手進攻得分扳平。第三局，雙方開局戰成三平，但其後樊振東失誤較多，馬龍抓住機會再勝一局。第四局，雖然樊振東發力頻追，但馬龍頂住壓力獲勝。其後，樊振東扳回第五局。但最後一局，馬龍放下包袱對攻，最終以十一比七勝出，奪得男單金牌。



三十二歲的馬龍來自遼寧鞍山，是乒乓球史上首位集奧運會、世錦賽、世界盃、亞運會、亞錦賽、亞洲盃、巡迴賽總決賽、全運會單打冠軍於一身的「超級全滿貫」男選手。

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