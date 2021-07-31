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澳門上葡京綜合度假村分階段開業

2021-07-31 列印
澳門上葡京綜合度假村分階段開業
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　　由澳娛綜合度假股份有限公司在澳門路氹打造的澳門上葡京綜合度假村，昨日舉行開張拜神儀式（見圖），度假村正式分階段開業。澳娛綜合董事局主席何超鳳指，這項目足證他們對澳門未來前景充滿信心。

上葡京耗資約港幣三百九十億元，澳娛綜合董事局主席何超鳳、常務董事梁安琪、董事蘇樹輝、何超蕸及何猷亨主持開張拜神儀式，祈願生意興隆。她指在未來數個月內，上葡京將推出更多精采設施，包括兩座酒店大樓。



　　何超鳳談及澳娛綜合全新旗艦開幕時表示：「澳門上葡京綜合度假村的分階段開業，標誌着澳娛綜合進駐路氹揭開發展新篇章。澳娛綜合扎根於澳門、成長於澳門。上葡京的宏偉建設足證我們對澳門多元發展和未來前景充滿信心。」

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