﻿商場超市紛推優惠吸客 消費券到手 市民使得爽

萬眾期待的電子消費券，首期昨天出籠，五百五十萬名市民口袋即時多了錢，各消費場所人頭湧湧。OK便利店推出拍卡領取消費券，吸引大批八達通用戶排隊。一田等超市紛紛推出多項消費優惠，令市民開心消費又「攞着數」！使用八達通的市民，到公共交通補貼領取站、便利店等拍卡就可以領取二千元消費券，或透過八達通手機應用程式領取；至於使用支付寶香港、Tap & Go「拍住賞」或WeChat Pay HK的市民，消費券會直接存入帳戶。部份平台的手機應用程式於昨日凌晨一度「塞車」，個多小時後回復正常。領消費券排長龍在九龍灣站，昨早有大批八達通用戶，在站內的公共交通費用補貼領取站拍卡，工作人員架起鐵馬維持秩序。由於OK便利店推出「開心消費賞自己」優惠，凡於店內以八達通領取消費券，即可加送二十元OK現金券，各區多間OK便利店都有拍卡人龍。在OK便利店的深水埗桂林街分店，人龍伸延到鄰近港鐵站出口。有市民即去歎茶，稻香酒家推出購買一千元現金券送五百元優惠。超市買現金券額外獎賞超市方面，一田亦推出逾四十款激折均一價套裝，顧客可以低至二八折同時購入多款商品，涉及美妝、美食、電競設備及家電。惠康宣佈，由即日起至本月三十一日，買五百元購物現金券可獲送二十元購物現金券，買一千元購物現金券便送五十元購物現金券。此外，由即日起至本月十五日，到百佳購買任何面值的禮券或電子禮券滿一千元，即送總值一百元優惠券。各大商場亦大舉推出優惠，其中領展將於旗下二十三個商場及街市，送出總值一千七百萬元優惠，包括顧客於指定領展商場或街市單次消費滿五百元，即送一公斤金鳳香米，並可累積印花換領家電，以及於十一月參加千萬元大抽獎。海港城及時代廣場，由上月五日起推出消費券登記獎賞，以支付寶香港、Tap & Go「拍住賞」或WeChat Pay HK登記消費券的市民，可免費換領價值四百元的購物優惠券，兩商場至今已派發總值超過五千萬的優惠券。新地租務部副總經理（推廣）李少芬表示，新地十六個商場投入超過一千二百萬宣傳費用，預計商場人流及消費會較去年同期多二至四成，眾多行業中最為看好電子產品和珠寶，其次為餐飲業。