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﻿茂波幫襯茶記 讚電子支付快靚正

2021-08-02 列印
■陳茂波光顧茶餐廳，以消費券付款。
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　　財政司司長陳茂波昨早先後到茶餐廳和便利店使用電子消費券，稱讚過程暢順，「快靚正」。他下午到黃大仙大成街街市視察時透露，用完首期二千元消費券，並引述商戶指昨日有七至八成顧客都以消費券付款。

　　陳茂波指，過去幾個月，四家儲值支付平台合共已新增超過一百二十萬個消費者的帳戶，並增加逾二萬八千個接受電子支付的商戶。他認為，幾家儲值支付工具營運商互相競爭，令小商戶須繳付的交易費用有所下調，相信趨勢將持續，長遠有利本港電子支付平台發展。



　　對於政府本月中將公佈的全年經濟增長預測，陳茂波預計會超出財政預算案預測的百分之五點五。他預料，國際往返較大機會在今年下半年恢復，故呼籲市民盡快接種新冠疫苗。
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