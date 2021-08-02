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商戶趁機抬價劏客 網民直斥搶錢「狼死」

2021-08-02 列印
　　一眾市民急不及待使用電子消費券，準備購買心頭好，但有網民在討論區發文批評，部份商舖為食盡消費券，竟預先把貨品加價，有加幅更高達四至六成。

　　該網民表示，原本打算以消費券購買硬碟，但有商舖竟然將售價提高，由消費券計劃前的一千二百元，增至一千七百元，直斥有商店趁今次消費券「劏客」。多名網民紛紛留言分享相似經歷，當中有美容儀在兩個月前賣約一千八百元，至上月初已加價至二千三百元，直到前日更增至二千九百元，加幅達六成，直斥搶錢兼「狼死」。



　　其後有部份網民表示，消費券只會用作購買生活必需品，例如去超市買糧油食品或用作搭車之用，「其實以往每個月都用二千幾蚊，好容易使晒五千蚊」。

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