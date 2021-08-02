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羽球男單決賽 國家隊諶龍爭衞冕

2021-08-02 列印
　　港隊經過連日比賽後，今日賽事暫只有一場下午一時半舉行的女子乒乓團體八強賽，港隊「一姐」杜凱琹、李皓晴及蘇慧音組成的港隊，將會對戰羅馬尼亞，爭取殺入四強。

  此外，羽毛球男單決賽會在晚上七時半舉行，上屆金牌得主、國家隊的諶龍將會大戰丹麥名將安賽龍，力爭衞冕。



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