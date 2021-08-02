闖男飛人決賽 蘇炳添破亞洲紀錄

東京奧運田徑男子一百米短跑，中國飛人蘇炳添以九秒八三完成準決賽，刷新亞洲紀錄，並以總成績首名晉級昨晚決賽，成為史上首位進入奧運百米決賽的中國選手；但在決賽只以九秒九八得第六名。蘇炳添在準決賽的成績，位列男子百米跑歷史的第十二名；第一名是牙買加飛人保特，其紀錄為九秒五七。但在其後的決賽，蘇炳添僅以九秒九八得第六名，意大利飛人積及斯則以九秒八○奪金牌，美國選手卻利得亞軍，加拿大名將格拉斯摘得銅牌。蘇炳添賽後指經過多年努力，終於可以站在百米決賽的跑道，完成夢想。三十一歲的蘇炳添來自廣東中山，在一五年成為首位進入世錦賽男子百米決賽的亞洲人。