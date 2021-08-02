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南京疫情傳播鏈達303人

2021-08-02 列印
　　內地新增七十五確診個案，其中五十三宗是本土感染，江蘇有三十宗，河南有十二宗都是在鄭州。南京疫情傳播鏈已達三百零三人。河南鄭州遭暴雨侵襲後又爆發疫情，當地個案主要發生在醫院內部涉及清潔人員、醫護人員，鄭州全面展開針對疫情的大型檢查。

　　張家界成為播疫地方，張家界除防疫車外，其他車輛一律停駛。北京新增三宗本土病例，患者來自同一家庭由張家界返京，市政府宣佈全面升級首都機場和大興機場的防控措施。國務院聯防聯控機制指十四個省份出現疫情，各地紀檢監察機關開展監督檢查。目前傳播的病毒株主要是Delta變種病毒，中國工程院院士鍾南山認為與確診病例在同一空間、發病前四天在一起等情況的人，都算是密切接觸者。另外，泰國疫情嚴峻有多人染疫死亡，醫院殮房要添置冷藏櫃。美國佛羅里達州單日確診創新高，住院人數接近去年高峰期，全國更增加近二十萬宗。



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