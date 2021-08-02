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全民運動日 劍擊羽毛球免費玩

2021-08-02 列印
全民運動日 劍擊羽毛球免費玩
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　　昨天是「全民運動日」，市民可以經預約使用免費開放的康樂設施，康文署開放多項康樂設施供市民免費使用外，在十八區指定體育館亦舉辦免費康體活動，包括劍擊、羽毛球、乒乓球、單車等奧運體育運動的同樂活動響應東京奧運，還有網上直播運動示範，讓大家以輕鬆有趣的方式進行體能運動，市民要憑早前開始派發的活動券入場。活動提醒大家每天運動最少三十分鐘，保持健康體魄。特首林鄭月娥和多位主要官員包括政務司司長李家超及運房局局長陳帆等，到各區體育館響應全民運動日。



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