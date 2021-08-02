全民運動日 劍擊羽毛球免費玩
商場超市紛推優惠吸客 消費券到手 市民使得爽
萬眾期待的電子消費券，首期昨天出籠，五百五十萬名市民口袋即時多了錢，各消費場所人頭湧湧。OK便利店推出拍卡領取消費券，吸引大批八達通用戶排隊。一田等超市紛紛推出多項消費優惠，令市民開心消費又「攞着數」...
2021-08-02
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軍人地位權益保障法 隨軍落戶納法律規範
今年正值中國共產黨成立一百周年，同時亦是中國人民解放軍建軍九十四周年。內地於昨日的建軍節除了安排慶祝活動外，更由昨日起實施軍人地位和權益保障法，將隨軍落戶上升為有軍人家庭權益，並納入法律予以規範。 中...
2021-08-02
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塔利班向阿富汗機場射火箭炮 圖奪三主要城市控制權
阿富汗與塔利班衝突持續。塔利班武裝份子發言人指，早前阿富汗利用南部坎大哈機場向他們發動空襲，塔利班於當地凌晨時間向機場發射三枚火箭炮還擊。阿富汗的西部及南部亦激烈交火，塔利班試圖奪取三個主要城市的控制...
2021-08-02
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畔海開放現樓示範屋
屯門大欖現樓洋房新盤畔海，早前成功招標售出3號屋，發展商英皇日前開放現樓示範屋予傳媒參觀，並新推出3間洋房於下周開始進行招標。 英皇集團執行董事張炳強指出，屯門畔海之前推出2及3號屋招標，其中3號洋房...
2021-07-31
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國策股具支持 教育板塊宜觀望 港股低殘可望喘定
中央使出監管「連環拳」，令上周港股大跌，加上美股三大指數上周五收市均錄微跌。雖然夜期及港股ADR均見向下，惟有分析指，由於恒指上周五已見調整，因此今日或會反彈，有機會向上試10天線約26600點水平，...
2021-08-02
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輪到守將中招 疫襲銀河艦
銀河艦隊再受疫症侵襲！繼賓施馬及阿拉巴之後，皇家馬德里周六官方宣佈守將奧迪奧蘇拿都中招，在新冠病毒測試呈陽性反應，將要休息一段時間。 因為部份球員確診新冠肺炎，皇馬季前集訓之旅受到影響，現在奧迪奧蘇拿要離開集訓營，無法在八月八日友賽意甲球會AC米蘭。皇馬發表聲明說道：「我們證實奧迪奧蘇拿病毒測試呈陽性反應。」 下周友賽AC無緣披甲 早前賓施馬及阿拉巴同樣出事，結果沒有參加七月廿五日的友賽。現時他們仍在集訓，歐洲時間八月八日在奧地利友賽AC米蘭。之後，他們會在香港時間八月十五日凌晨四時正踢西甲新球季第一擊，屆時作客鬥艾拉維斯。
2021-08-02
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【米珠蓮】 日本燒牛丼元祖攻港！東京チカラめし原味直送
米珠蓮對東京的牛肉丼專門店「東京チカラめし（Tokyo Chikara Meshi）」慕名已久，最近品牌落戶旺角開設香港首間分店，食材、做法及配搭均依照總店傳統，就連醬汁也堅持由日本直送，確保質素及原...
2021-07-28
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2021-08-02
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社論——推優惠谷消費 滾大電子券效力
剛過去的周末，市面一片興旺，皆因大批市民取得首期消費券，手頭銀彈充裕，人人開心消費。對於中產以上人士來說，消費券可以說是錦上添花，令他們更放手大額消費，成為推動經濟復甦的火車頭。至於基層人士，消費券亦是及時雨，幫補日常生活開支，一掃疫情一年半以來的拮据狀態。 籌備多時的五千元消費券，終於由昨天起派到合資格市民手中，適逢本港新冠肺炎疫情逾五十天本地零確診，加上暑假開始不久，喜迎消費高峰期，昨天所見，不少市民一早去領取首期二千元消費券，茶樓滿座，各大商場亦人頭湧湧，大家手中多了餘錢，都積極在限期前消費。而各商店亦早有部署，紛紛展開大優惠，務求消費者覺得超值，或以消費享禮券方式，...
2021-08-02
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馬場浮世繪——巴特殊即將退役頤養天年
去年歐洲最佳短途馬，服役以來贏出四場一級賽的「巴特殊」，最近接連在皇席錦標和英皇佐治錦標失利後，前日馬主的賽事經理發出聲明，內容謂「巴特殊」即將退役，賽後將遣往他們的Shadwell牧場頤養天年。 馬場浮世繪
2021-08-02
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