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油麻地屯門搗無牌吧 票控48人

2021-08-02 列印
■警方行動中檢獲啤酒及烈酒。
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　　近期疫情穩定，港人防疫意識似鬆懈。警方於前晚至昨凌晨時段，搗破三間無牌酒吧及一間違規營業的派對房間，向場內共六十八名人士發違反限聚令告票，每人五千元，首期二千元消費券未到手便破財。執法人員分別於前晚七時許及昨凌晨，在油麻地偉晴街及屯門建發街搗破共三間懷疑無牌酒吧，拘捕兩名酒吧負責人，場內四十八人則以涉嫌違反限聚令收定額罰款通知書；檢獲約四百一十七支啤酒及六十瓶烈酒。

　　另外，觀塘警區亦展開代號「勇爵」的反罪惡行動，突擊搜查內多間派對房間，其中一間位於鴻圖道的派對房間懷疑違規營業，向二十名男女作出票控，並以涉嫌違反防疫條例拘捕男負責人。



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