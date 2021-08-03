﻿林鄭否認「迫針」 較西方溫和 公僕教師等四類人 未打針下月須自費檢測

商界一輪大抽獎谷針後，本港疫苗接種率提升至四成八。港府昨天接力再催谷，公佈公務員、中小學幼稚園教職員、醫管局員工及安老及殘疾人士院舍員工四類人「非健康理由不打針須自費定期檢測」，由九月起實施。特首林鄭否認「迫針」，指比起西方國家立法要求國民打針，本港策略相對溫和。公務員事務局局長聶德權表示，目前有七成公務員打了第一針，強調所有政府僱員有義務主動打針。由昨日起，所有未打針政府僱員必須每兩周檢測一次。若公務員因健康理由而不打針，政府會以發還費用方式資助檢測費用。他透露，當局正積極考慮延長社區接種中心的運作到十月底。教育局局長楊潤雄指，學界教職員接種率只有四成七，有提升的空間。九月一日起，教職員及經常出入學校人員須打第一針，否則要定期做檢測。下個新學年，中學、小學、幼稚園、特殊學校及補習學校將繼續半天面授課堂。已打針學生可在另一個半天，在校內作非學術性課外活動。若同一班級的師生，完成接種兩針滿十四天的人數均達七成，局方會按實際情況容許該校恢復全日面授、校內午膳等。醫管局擴展檢測安排醫管局亦宣佈，即日起擴展員工定期檢測安排，涵蓋所有全職和兼職員工，由九月一日起，因非健康理由不打針須每兩周自費檢測。醫管局整體員工接種率已達六成七，醫生接種率近九成，護士及專職醫療人員均達六成半，臨牀支援人員亦已超過七成。院舍員工接種率為四成四，勞福局局長羅致光表示，政府將收緊院舍員工的定期檢測要求至七日一檢，在九月一日起非健康理由未有打針的員工，要自費做定期檢測。特首林鄭否認要求以上四類人士打針是「迫針」，指他們仍有選擇權，而比起部份西方民主國家立法要求國民打針，本港策略已相對溫和。聶德權亦指，有公務員工會指政府變相「強迫打針」的說法是誤導，強調所有政府僱員都有義務打針，確保公共服務不受影響。