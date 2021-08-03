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﻿七成接種可面授課 中學校長會：做法彈性

2021-08-03 列印
　　對於政府宣佈的九月新學年的開學安排，即接種率達七成可全日面授，中學校長會主席連鎮邦表示歡迎，認為當局容許教職員和學生接種率均達七成的個別級別，可以恢復全日面授課堂，做法彈性，亦可以配合前線需要，「始終不同級別學生的學習需求不一，若要全校學生接種率達七成，學校需花時間與全校家長、學生溝通，現在可針對具逼切學習需要，如下學年的中六學生，進行溝通，達標機會更大。」

　　連鎮邦又強調，教育界一切要以學生利益及福祉出發，不應強迫。他又建議當局關顧兩萬多名跨境學生的學習需要及情緒健康，與內地協商，讓跨境生可回港上課。

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