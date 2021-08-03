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抵港人士須72小時「陰性」證明

2021-08-03 列印
　　本港持續五十多天本地零確診，其間不斷有零星的輸入確診個案，外防輸入風險仍大。政府宣佈，將境外地區改分為高、中及低風險地區，所有來港人士要出示登機前七十二小時的陰性核酸檢測證明。當局只允許身在高風險地區並已打針的香港居民來港。至於中風險地區，則允許香港居民以及已打針的非港人來港。所有人在抵港後要在指定酒店接受強制檢疫。

　　針對已打了針的人士，從高風險到港的人士要二十一日檢疫、中風險十四日，低風險七日。同時，所有需要接觸抵港人士的工作人員，都需要打針，包括機場職員、接觸前往檢疫酒店人士的司機、指定檢疫酒店職員等。



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