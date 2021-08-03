涉2018立會補選舞弊 區諾軒黃耀明遭廉署起訴

廉政公署昨日落案起訴立法會前議員區諾軒及歌手黃耀明，控告二人涉嫌在一八年立法會港島區補選選舉中作出舞弊行為，向他人提供娛樂以誘使他人投票予區諾軒，二人將於周四到東區裁判法院答辯。廉署指，早前接獲投訴並展開調查，經徵詢律政司法律意見後，落案起訴一八年立法會補選香港島地方選區候選人區諾軒及歌手黃耀明。控罪指，二人涉嫌在一八年三月三日作舞弊行為，即為另一人提供娛樂，誘使對方投票予區諾軒，而有關娛樂為歌唱表演，違反《選舉（舞弊及非法行為）條例》。周四上庭應訊自一八年二月底起，區諾軒在其社交平台專頁發佈多則貼文，宣佈他將於同年三月三日傍晚在中環愛丁堡廣場舉辦一個兩小時集會。集會舉辦前數小時，區諾軒在社交平台發佈另一則貼文，宣佈黃耀明將於「區諾軒造勢大會」上表演。集會期間，黃耀明在台上演唱了「每日一禁果」及「It's My Party」兩首歌。在表演尾聲，他呼籲出席集會的人士於上述選舉中投票予區諾軒。廉署調查發現，區諾軒的社交平台專頁於集會翌日分享了一段該集會錄像短片，當中包括黃耀明的表演及他向出席集會人士作出的呼籲。區諾軒把有關錄像短片及該則宣佈黃耀明會在集會上表演的貼文申報為其選舉廣告。一八年立法會補選香港島地方選區於該年三月十一日舉行，四名候選人為區諾軒、新民黨的陳家珮，以及報稱獨立的任亮憲與伍廸希。區諾軒以十三萬七千一百八十一票勝出，接替羅冠聰當選港島區立法會議員，比第二高票的陳家珮多逾九千票。