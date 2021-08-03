黃耀明當日獻唱兩曲 疑借歌談政治

五十九歲歌手黃耀明於區諾軒的造勢大會獻唱兩曲，並在現場呼籲市民於一八年三月十一日在選舉中投票予區諾軒。黃耀明在集會先後獻唱達明一派的《每日一禁果》及《It's My Party》兩曲，疑借歌談政治。唱畢《每日一禁果》後，他指自己與區諾軒不太熟絡，於集會出現只感覺這是香港人的事，又言︰「因為我們選出來的東西被人DQ（取消資格），我們不要繼續讓人DQ，不要讓人強塞我們不想要的生果，我們要選擇自己想吃的生果，我們每日都要吃想要的禁果。」黃耀明其後又獻唱《It's My Party》，他表示當天的集會聚集了不同信念的人士，皆因大家都相信一個自由民主的社會，他提到當天的集會是人人的派對。