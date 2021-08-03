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南京疫情蔓延 31省限制民眾不「遠行」

2021-08-03 列印
　　最先在江蘇南京爆發的本地疫情，至今已蔓延十五個省市，關聯病例累計超過三百宗。北京出現疫情關連病例，當局要求黨政和國企人員原則上不得前往中高風險地區，民眾如非必要不要離開北京或出境。三十一個省發佈疫情防控亦提醒「非必要不出省、不離市」或「減少出省、出市」。

　　內地過去一日新增九十八宗確診，其中五十五宗屬本土病例，分佈在江蘇、湖南、北京等地。這輪疫情軌跡遍佈張家界、大連、海口等多個旅遊城市，多地基因測序都已確認，當地的毒株為Delta變種病毒，爆發地分散在各旅遊景點。南京市昨日起展開第四輪檢測，河南鄭州則將核酸檢測結果異常人士所住的村，調整為封閉區。



　　江蘇南京有多名兒童染疫，當局針對十四歲以下患者設立兒童病區。早前到江蘇視察的副總理孫春蘭強調，要堅決阻斷疫情蔓延，各地亦需建立常態應急機制。

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