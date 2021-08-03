警搗非法外圍 拘824人檢36億投注記錄

警方於六月至七月歐洲國家盃舉行期間，進行代號為「戈壁」及「風盾」的大型反非法外圍賭博行動，共拘捕八百二十四人，並檢獲超過三十六億元的投注記錄，及超過二千三百萬元現金。是次行動無論是拘捕數字，還是檢獲的投注記錄及現金，均為近十年同類型行動的新高。警方搗破一百三十七個懷疑與非法外圍活動有關的處所，拘捕八百二十四人，涉及的罪行包括「收受賭注」、「向收受賭注者下注」、「經營非法賭博場所等。警方共檢獲超過三十六億元的投注記錄，並扣留四輛相信是犯罪得益的車輛。另外，警方亦凍結多個銀行戶口內的超過二千一百萬元懷疑犯罪得益。任何人如非法收受賭注，最高可被判處罰款五百萬元及監禁七年。即使賭博網站不在香港，如果市民在香港參與相關網站運作，亦可能干犯《賭博條例》。任何人向收受賭注者投注即屬違法，最高可被判處罰款一萬元及監禁三個月。