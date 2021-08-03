生髮片點解會流行歐美

雖然由一通電話開始，然而NEW NORDIC的產品不是胡亂拼湊出來的！每款產品內的每個成分，都經過科學文獻的調研搜索，確定了每個成分的有效性後，還要確定成分的份量，事關份量少了沒有效果，多了又會超出歐盟的規定。這一切都必須是科學嚴苛的計算。
至今，生髮片縱橫全球十年有餘，美國的Walgreens、CVS、GNC等連鎖店都在賣。歐洲每個國家的各大連鎖店（比如英國H&B，北歐Life）和藥房都銷情火爆。NEW NORDIC積累了大量的忠誠客戶，所以歐美的印刷廣告上每週都是真實消費者的滿意反饋。
能夠一直支持NEW NORDIC，當然是覺得生髮片的確有作用，吃了生髮片後掉髮減少了。能有這樣的效果，因為髮囊吸收了生髮片內的營養，頭髮更堅固。在法國的臨床試驗還明確證明，吃了生髮片後，頭髮變得粗壯！尤其對於頭髮因為染燙變弱的人更是天大的福音。
可是要知道頭髮的生長是很緩慢，每個月只長大約半英吋，所以至少需要服用三個月，才能看出頭髮的長度和髮量變化。想要有效定要給多一點耐心及時間！
再強調一下生髮片內的營養，包括有蘋果萃取裏的原花青素B2、小米、問荊、生物素、鋅。一盒生髮片有30粒，每天只需要吃一粒，北歐設計的單獨包裝，很方便隨身攜帶。最後一提：生髮片可一直服用，因為不含激素和藥物，男女都可以吃。
生髮片在萬寧和屈臣氏門店都有賣，每盒日常價是258港幣，現在也有買二盒八八折的優惠。
NEW NORDIC是一家地道的北歐公司，產品都在北歐生產。歡迎大家搜索NEW NORDIC來關注Facebook和IG，隨時來郵件聯繫[email protected]。