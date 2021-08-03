消費券發放首天零售生意最多倍增

政府前日向合資格市民發放首期二千元電子消費券，市民紛紛四出消費。有零售界人士指部份商戶的生意額已有約五成增幅，甚至倍增的，傢俬、電器等方面都有受惠。另有餐飲業人士預料，業界將受惠一百億至一百五十億元。香港零售管理協會主席謝邱安儀昨天表示，電子消費券發放首日，消費帶動力非常好，有商戶的生意額已有約五成增幅、甚至倍增。首期消費券雖然只有二千元，部份人卻集合家庭成員的消費券去購買高價產品，認為零售界受惠程度廣泛，如傢俬、電器、首飾、服裝及百貨業。她指出，得知有個別商戶向顧客收取百分之二的「服務費」，認為是商戶的商業決定，呼籲消費者要留意。稻苗學會會長黃傑龍表示，整體餐飲業生意前日有約一成升幅，估計總額約三百七十億元的消費券中，餐飲業將受惠一百億至一百五十億元；指其集團旗下四十間分店，整體平均約一半顧客使用消費券付款，他說業界都希望在消費券推出期間搶生意，不相信餐廳會因此加價，但近期全球糧食價格上升，部份食肆或因食材昂貴而被逼加價。涉「套現」商戶 將列入黑名單財政司司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲稱，對於網上流傳有人「套現」消費券，若出現假交易、合謀詐騙等情況，可能會將有關商戶列入黑名單，若涉及違法行為，不排除交予執法部門跟進。消委會指截至昨午五時，共接獲二十六宗相關投訴，主要涉及早前登記消費券，或商戶優惠時出現「服務質素」及「價格爭議」的問題。港九藥房總商會指正了解有藥房收手續費事件。另外，本港六月零售業總銷貨價值臨時估計為二百八十一億元，按年上升百分之五點八，上半年的零售業總銷貨價值按年上升百分之八點四，政府發言人表示，零售銷售仍遠低於衰退前的水平，消費券將有助刺激本地消費意欲。