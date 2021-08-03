消費券發放首天零售生意最多倍增

香港零售管理協會主席謝邱安儀昨天表示，電子消費券發放首日，消費帶動力非常好，有商戶的生意額已有約五成增幅、甚至倍增。首期消費券雖然只有二千元，部份人卻集合家庭成員的消費券去購買高價產品，認為零售界受惠程度廣泛，如傢俬、電器、首飾、服裝及百貨業。她指出，得知有個別商戶向顧客收取百分之二的「服務費」，認為是商戶的商業決定，呼籲消費者要留意。
稻苗學會會長黃傑龍表示，整體餐飲業生意前日有約一成升幅，估計總額約三百七十億元的消費券中，餐飲業將受惠一百億至一百五十億元；指其集團旗下四十間分店，整體平均約一半顧客使用消費券付款，他說業界都希望在消費券推出期間搶生意，不相信餐廳會因此加價，但近期全球糧食價格上升，部份食肆或因食材昂貴而被逼加價。
涉「套現」商戶 將列入黑名單
財政司司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲稱，對於網上流傳有人「套現」消費券，若出現假交易、合謀詐騙等情況，可能會將有關商戶列入黑名單，若涉及違法行為，不排除交予執法部門跟進。
消委會指截至昨午五時，共接獲二十六宗相關投訴，主要涉及早前登記消費券，或商戶優惠時出現「服務質素」及「價格爭議」的問題。港九藥房總商會指正了解有藥房收手續費事件。
另外，本港六月零售業總銷貨價值臨時估計為二百八十一億元，按年上升百分之五點八，上半年的零售業總銷貨價值按年上升百分之八點四，政府發言人表示，零售銷售仍遠低於衰退前的水平，消費券將有助刺激本地消費意欲。