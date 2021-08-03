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濕地緩衝區 研高地積比發展

2021-08-03 列印
濕地緩衝區 研高地積比發展
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　　政府早年在后海灣濕地保育區外圍，劃出大約一千公頃的濕地緩衝區。有意見提出發展緩衝區增加土地供應，發展局局長黃偉綸（見圖）昨天作出回應，他認為濕地緩衝區並非不可以有任何形式的發展，但在規劃發展時，要考慮清楚對環境的影響。轄下的精簡發展管制督導小組會檢視緩衝區發展可否容許更高地積比，同時保證到濕地緩衝區的功能。

　　目前濕地緩衝區內的地積比率限制主要為零點二至零點四間，但可透過城規會申請放寬。長春社公共事務經理吳希文向傳媒指，緩衝區可保護濕地保育區的生態完整性，內裏有魚塘和濕地發揮生態功能，為候鳥提供食物和生態走廊，擔心當局如貿然提高地積比，將令情況惡化。



　　港澳辦主任夏寶龍早前提到，期望香港能告別劏房。黃偉綸指政府已找到三百三十公頃土地，未來十年可提供三十一點六萬個公營房屋單位。

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