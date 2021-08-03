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美股中段升123點

2021-08-03 列印
　　美國股市本周首個交易日早段向好，杜指中段報三五○五八點，升一百二十三點；納指則報一四七六五點，升九十三點。滙控美國預託證券價格見四十二點八九港元，跌零點五六港元；騰訊則見四百七十六點七六港元，升一點七六港元。紐約期金報每盎司一千八百一十八點七美元，升一點五美元；紐約期油則報每桶七十一點三四美元，跌二點六一美元。

　　美國參議院多數黨領袖舒默表示，投資高達一萬二千億美元的基建法案，可能數日內在國會表決。之前兩黨無法達成共識的部份內容，最終在日前達成，可以付諸表決，再由總統簽署生效。



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