國家隊雙姝單車團體爭先賽挫德封冠

東奧場地單車女子團體爭先賽，中國隊的鍾天使和鮑珊菊擊敗德國，奪得金牌，她們初賽時更打破世界紀錄。國家隊初賽以三十一秒八零四的時間，打破國家隊自己保持的奧運和世界紀錄，在決賽兩圈的賽事中，以鮑珊菊帶頭一圈，領先德國，再由鍾天使鬥最後一圈，最終以三十一秒八九五的成績奪冠，以零點零八五秒之差擊敗德國。來自上海浦東的鍾天使，今年三十歲，在亞洲運動會中多次收穫金牌。她上屆奧運與拍檔宮金傑破紀錄奪冠，惟宮金傑因積分不足，未能出戰奧運，但她與鮑珊菊拍檔，亦為中國單車隊奪下奧運金牌，成功衞冕。今年二十四歲的鮑珊菊，為河南洛陽人，曾在去年的全國場地錦標賽中，奪得三枚金牌，並四度打破兩項全國紀錄。