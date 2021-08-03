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山東槍神50米步槍三姿冠軍

2021-08-03 列印
山東槍神50米步槍三姿冠軍
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　　東奧男子五十米步槍三姿項目，中國隊射擊代表張常鴻以破世界紀錄的佳績奪得金牌。

　　張常鴻發揮穩健，第一輪跪姿射擊中，打出一百五十五點六環，排名第一。第二輪的臥姿比賽，他將成績提升到了三百一十二點六環。進入淘汰階段的站姿比賽，張出現失誤，排名掉到第三名。隨後他和主要對手俄羅斯奧委會的卡門斯基競爭激烈，但張在決勝階段把握機會，將領先優勢擴大到了一環，更打出十點九環，擴大領先，最終以破世界紀錄的四百六十六環奪冠。卡門斯基以落後一點八環，拿得銀牌。張常鴻出身山東，一三年起接受競走訓練，一年改軌道，加入射擊隊，一八年他一鳴驚人，在澳洲射擊世青杯奪得步槍三姿冠軍。



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