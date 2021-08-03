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湖北女力士87公斤級舉重奪金

2021-08-03 列印
湖北女力士87公斤級舉重奪金
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　　女子八十七公斤級舉重項目，中國的汪周雨（見圖）以總成績二百七十公斤奪冠，為中國隊收穫東奧第二十五金。

　　汪周雨在抓舉中舉起一百二十公斤槓鈴，抓舉環節排名第一，再在挺舉中舉起一百五十公斤，以總成績二百七十公斤，奪得冠軍。銀牌及銅牌分別由厄瓜多爾及多米尼加選手取得。



　　另外，舉重代表李雯雯在奧運八十七公斤以上級別取得金牌。李雯雯在抓舉造出一百四十公斤，挺舉一百八十公斤，總成績三百二十奪冠，同時創出三項奧運紀錄。

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