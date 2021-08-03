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羽球男單 諶龍摘銀

2021-08-03 列印
羽球男單 諶龍摘銀
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　　東京奧運羽毛球男子單打決賽，丹麥代表安賽龍直落兩局，擊敗中國球手諶龍（見圖），成功奪得金牌，諶龍摘得銀牌衞冕失敗。

　　首局雙方戰況緊湊，世界排名第二的安賽龍到中段開始拉開，尾段利用身高優勢接連殺波得分先取首局。第二局，安賽龍愈打愈順，繼續利用身高優勢突擊，最終成功奪金。安賽龍賽後激動痛哭，諶龍上前擁抱祝賀，兩人亦交換球衣。



　　世界排名第六的的諶龍今年已三十二歲，他早前已指今屆奧運是生涯最後一屆奧運。他與安賽龍先前曾交手十九次，取得十四勝五敗，但近五次對戰，諶龍吞下四敗。

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