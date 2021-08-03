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港掛一號波 明後數天有雨及雷暴

2021-08-03 列印
港掛一號波 明後數天有雨及雷暴
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　　天文台在昨晚九時四十分發出一號戒備信號，預料現時位於雷州半島以東的低壓區會逐漸增強，並緩慢向東移動，在未來兩三日橫過廣東沿岸海域，本周中期最接近珠江口，但其路徑及發展存在變數。天文台指受其影響，沿岸地區星期三至星期五間中有驟雨及狂風雷暴。

　　澳門昨晚七時已發出一號風球。香港天文台預測今日大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，稍後驟雨較多。星期四轉吹北至西北風四至五級，離岸間中達六級；有驟雨及雷暴，雨勢有時較大。星期五再轉吹西至西南風四至五級，初時離岸間中達六級，有驟雨及雷暴，雨勢有時較大。



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