﻿進入「即時預防」狀態 今起全民檢測 澳門四口家染疫 市民恐封區搶購物資

成功抗疫逾一年半的澳門，遭新冠病毒入侵社區。澳門昨錄得四宗病例，為一家四口，父母前日在珠海檢測呈陽性，返澳治療，當局追查其兩名子女，結果亦呈陽性，並證實是Delta變種。女兒上月曾往西安，其間與南京關聯病例乘同一班機，懷疑她帶回病毒。澳門進入「即時預防狀態」，患者住所一帶遭圍封，今日起啟動全民檢測。任何人如離澳，須持二十四小時內核酸檢測陰性報告。消息傳出後，大批市民湧往超市搶購物資，亦有人趕在收緊檢測前「衝關」返回內地。澳門新冠病毒感染應變協調中心表示，接獲珠海當局通報，一對澳門夫婦前天在珠海接受檢測，結果為陽性，丈夫在澳門再做病毒核酸快速檢測，結果亦為陽性。中心指，男病者五十一歲，是衞生局的司機，曾往珠海及中山旅行，妻子四十三歲，是水果檔職員，只到過珠海。兩人已返澳，正在山頂醫院治療。女兒曾往西安 與確診者同機中心表示，兩夫婦與兩名子女居於連勝街美連大廈，當局為兩名子女檢測，發現兩人亦確診，基因檢測確認是Delta變種病毒。其中女兒上月十九至二十四日曾到西安參加活動，十九日下午經珠海飛往西安，與南京兩宗關聯病例同坐一班飛機，二十二日在西安時已出現咳嗽、失去味覺及嗅覺等病徵，但無求醫，初步她懷疑是家庭的感染源頭。兒子是學生，現放暑假，多留在家中，二十八日開始不適，而父母則於本月一日出現病徵。當局一度圍封連勝街及鏡湖醫院一帶，並將美連大廈居民的健康碼轉成紅碼，有關人士要強制檢測，不能進入娛樂場、酒店等場所。澳門應變協調中心宣佈，今早九時啟動全民檢測，全澳四十一個核檢站將會二十四小時運作，預料三天內可完成全澳市民檢測。大批人「衝關」往內地澳門當局認為，面臨社區爆發風險極高，按澳門行政長官批示，昨午三時半起，進入「即時預防狀態」，任何人如要離澳，須持二十四小時內核酸檢測陰性報告。消息傳出後，大批澳門市民蜂擁到連鎖超市搶購日用品，亦有人趕在限期前「衝關」前往內地；同時，大量市民在檢測中心外輪候檢測。當局強調，防疫措施不影響澳門日常食品供應，呼籲居民不必搶購。按澳門當局要求，二十一日內未曾到過外國或台灣地區的澳門及非澳門居民，從內地經陸路回澳，只須提供七天內核酸檢測陰性證明，便可免隔離。如十四日內曾到訪河南省鄭州市，入境澳門後須在指定地點隔離不少於七天。