﻿43歲男初步確診 本地零確診恐斷纜

一名居於深水埗的四十三歲男子初步確診，由於他沒有外遊紀錄，本地連續五十七天零確診恐斷纜。消息指，初步確診男子在醫管局普通科門診遞交的樣本，初步驗呈陽性反應。據悉，他在六月中旬，曾到律敦治醫院急症室求醫，當時報稱胸口不適、心悸和頭暈。另外，昨天有四宗輸入病例，他們分別來自希臘及土耳其，全部帶變種病毒株，其中三人早前在英國已接種一劑輝瑞BioNTech新冠疫苗。澳門「回港易」暫停另外，因澳門爆發疫情，港府由今天起暫停澳門「回港易」計劃，新安排下，在抵港當天或之前十四天曾逗留澳門或暫不適用風險地區名單上其他地區的人士，將不能透過「回港易」計劃回港。他們抵港後必須進行家居強制檢疫十四天，另檢疫期間須在抵港第三天、第七天和第十二天，以及完成檢疫後的抵港第十六天和第十九天接受強制檢測。因應已完成疫苗接種而調整強制檢疫期至七天的安排並不適用。