  • 2021年8月4日 星期三
  • 28º
  • 83%
熱門： 三號風球天文台東京奧運消費券打針優惠

日報新聞 > 港聞

港欄王陳仲泓 無緣準決賽

2021-08-04 列印
■陳仲泓（左）一百一十米跨欄預賽，小組排名第八。
Previous Next

　　香港「欄王」陳仲泓昨日出戰東京奧運男子一百一十米跨欄預賽，跑出十四秒二三，小組排名第八，總成績排三十八，未能晉身準決賽。

　　陳仲泓在賽後表示，能夠參加奧運，與教練一起完成了夢想，感謝教練到日本支持他。他稱，自己太長時間沒有和高水平的選手比賽，落後時太心急想追上，反而觸碰到很多個欄，比在香港時跑得更差。他指，未來會盡快準備好參加全運會，希望能突破今季個人最快成績十四秒○八。



　　陳仲泓現年三十歲，一七年起轉為全職運動員，翌年跑出十三秒七四的香港紀錄。他今年獲「外卡」出戰東奧，成香港首名登上奧運舞台的跨欄運動員。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd