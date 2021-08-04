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李慧詩今戰女子凱林賽

2021-08-04 列印
■總教練表示，李慧詩對伊豆單車館溫度及賽道都很熟識。
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　　東奧賽事踏入第十三日，「牛下女車神」李慧詩和李海恩將於今日下午三時許首度亮相，並以湖水綠色的新戰衣出戰女子凱林賽，先鬥第一圈和復活賽。總教練沈金康表示，港隊整體狀態正常，李慧詩以前也經常在伊豆單車館練習和比賽，無論場內溫度及賽道都很熟識，適應上問題不大。

　　另外，陳芷澄今早六點半出戰女子高爾夫球賽，第二度征戰奧運的她表示，自己經近四年的職業賽歷練後球技提升不少，期望可突破上屆第三十七名的成績，為港爭光。



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