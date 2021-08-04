全民運動日2021 響應奧運 全城起動

日日運動身體好！為鼓勵市民保持恆常運動的習慣，康樂及文化事務署（康文署）在剛過去的周日（8月1日）舉行「全民運動日2021」，參與人次逾十五萬三千。當日康文署在全港指定體育館舉行多項免費的康體活動；並開放多項康樂設施予市民免費使用。行政長官林鄭月娥和多位主要官員亦在多個體育館與市民一起參與活動。今年「全民運動日」更新增網上直播運動示範。無論何時何地，男女老幼，一齊躍動，一齊為東京奧運中國香港代表隊打氣。奧運項目同樂 支持香港運動員「全民運動日」以「日日運動半個鐘 健康快樂人輕鬆」為口號，鼓勵男女老幼恆常運動。時值東京奧運進行得如火如荼，奧運熱潮席捲全城。為支持香港運動員全力以赴，再創佳績，並讓市民感受熾熱的運動氣氛，活動當日在十八區指定體育館舉辦了多項奧運項目的同樂活動供市民參與。今屆出戰奧運的香港代表隊在劍擊、羽毛球、乒乓球等賽事中大放異彩，激情感動全城，巿民對這些運動項目躍躍欲試，參加者倍感投入。其他康體活動包括同樂活動、健體閣、親子體育活動、健康講座，以及殘疾人士活動等。線上線下齊參與 運動好處樂趣多為推廣全民運動，「全民運動日」的活動均是老幼皆宜，既有適合親子參與，傷健人士亦能參與其中，還有多項新興運動如匹克球、躲避盤、地壺球及合球同樂活動，教練即場講解運動規則及技巧，讓市民一嘗這些新穎有趣的項目。舞蹈是今年「全民運動日」重點推廣體育項目，為加深巿民對體育舞蹈的認識，活動當日設有舞蹈示範，介紹富有活力的拉丁舞。「全民運動日」網頁及「康文＋＋＋」Facebook直播舞蹈和其他新興運動示範，市民即使在家中亦可透過網上平台參與活動，線上線下，一同參與「全民運動日」。市民亦可在網頁或Facebook專頁重溫網上直播環節，加深了解拉丁舞、霹靂舞、健體舞及多項新興運動。奧運直播區與101教室 延續運動熱潮康文署現正在轄下十八區指定體育館設置「奧運直播區」，至八月八日期間每日上午八時至晚上十一時播放奧運賽事和精華片段，歡迎市民到場收看，一起感受奧運盛事的氣氛，為出戰奧運的香港運動員打氣。此外，康文署網頁「寓樂頻道」內的運動教室101已上載一系列運動入門知識影片，由精英運動員親身講解和示範運動技巧，當中有多個奧運體育運動，提升大眾參與運動的興趣，觀看奧運賽事時更添趣味。全民運動日 lcsd.gov.hk/tc/sfad/2021/奧運直播區 lcsd.gov.hk/tc/ofs