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希臘花樣游泳隊 選手染疫退出比賽

2021-08-04 列印
　　日本疫情持續，東京都昨日新增三千零九宗確診，同時東京奧組委公佈，新增十八宗與奧運相關的新型肺炎確診個案，其中一人是希臘的韻律泳選手，令與奧運相關感染病例增至二百九十九宗。共同社報道，新確診的運動員是希臘的花樣游泳選手，曾入住奧運村，由於團隊有四人染病，希臘已決定退出韻律泳賽事。同時，新確診的還包括十名業務委託工作人員、五名奧運相關人士，以及一名傳媒及一名志願者。

　　考慮到醫院牀位緊張，日本當局將會向全國所有都道府縣發出改變住院安排的通知，由各地自行判斷是否採用。目前病情輕微或無症狀人士，主要居家或住宿療養，中等或以上症狀則可留院。在新安排下，中等症狀患者、重症風險較低人士將改為居家或住宿療養，留院對象則限定為重症患者。此外，當局會向居家療養的患者提供血氧檢測儀器。



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