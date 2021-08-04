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曾阻可疑人士盜竊　洗衣舖遭潑液報復

2021-08-04 列印
　　乞丐兜搶飯吃！黃大仙鳳德商場食物銀行被賊人「光顧」，有洗衣店東主見狀見義勇為，出言喝止，詎料遭人報復，門口被淋潑不明液體。

　　昨凌晨二時許，黃大仙鳳德商場一間已打烊的洗衣店遭人淋潑不明液體，有保安員巡經揭發，報案處理。洗衣店東主王先生到場了解並清理門外液體，他稱事件疑遭人「找晦氣 」。他指，店舖對開放置食物銀行收集箱，供市民捐獻食物，惟近日發現有數名約三十歲的可疑人士使用工具偷取裏面的東西，他忿忿不平，出言指罵有關人士。直至昨日傍晚該批人再出現，對他指指點點，他不以為意，詎料其後店舖隨即遭人淋潑。警方將案件由「刑事毀壞」改列「惡作劇」處理。



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