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受管制空域放氣球 曾健成罰款 李卓人不認罪

2021-08-04 列印
■曾健成承認控罪，被罰款二千五百元。
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　　支聯會主席李卓人及社民連曾健成今年於金鐘「釋放政治犯」汽車巡遊時放飛氣球，分別被票控一項在受管制空域放飛氣球罪，李另被控阻差辦公。案件昨於東區裁判法院提堂，曾承認控罪，被罰款二千五百元，李則否認兩項控罪，將於下月九日審前覆核。

　　曾健成及李卓人各被控於今年一月一日在香港金鐘立法會道，在本地受管制的空域放飛一個氣球，而該氣球超過兩米，後者另涉在同時同地阻礙高級督察鍾廷森依法執勤。辯方求情時指，曾為前任立法局議員及區議員，前後服務社會逾三十年，他一時衝動才如此做，望裁判官林希維考慮他承認控罪，節省法庭時間。林官考慮後，判其罰款二千五百元。



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