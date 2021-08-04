社交媒體Twitter周一宣佈，該公司將與美聯社和路透社合作，以更快速度為社交平台用戶提供可靠的新聞訊息和資料，藉以加強打擊網上的假新聞和資訊。 像其他社交媒體一樣，總部設在三藩市的Twitter受到來自各方的壓力，要求該公司採取更多及更有效的措施和技術，杜絕假新聞和失實資訊。今年初，Twitter已推出一項名叫「Birdwatch」的計劃，要求用戶協助辨識及查證在Twitter平台上發佈訊息和內容，以確保正確無誤。該公司宣佈，將與主流通訊社合作，當察覺到用戶就某些話題（尤其是一些爭議性和可能導致失實內容流傳的話題）進行對話時，在失實訊息在網上瘋傳之前，兩家通訊社便要實時提...

2021-08-04