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美股中段升182點

2021-08-04 列印
　　美股昨晚反覆，杜指早段上升近百點，但很快便蒸發升幅，其後又回升，中段報三五○二○點，升一百八十二點；納指則報一四七○四點，升二十三點。

　　滙控美國預託證券價格見四十三點一一港元，升零點二一港元；騰訊則見四百四十二點八八港元，跌三點一二港元。

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