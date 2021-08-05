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﻿「健康碼」系統一度死機

2021-08-05 列印
　　變種病毒入境，澳門如臨大敵，迅速推行全民檢測，市民搶先預約，「健康碼」系統一度故障，導致全澳多個檢測站大排長龍，情況混亂。澳門行政長官賀一誠就此致歉，形容與珠海當局協商，從澳門離境只要二十四小時內檢測陰性證明，後來珠海要求改為十二小時，於是馬上調整軟件，但其間一直未能修復。直至昨午三時許，「健康碼」系統恢復正常。

　　「健康碼」系統故障期間，多個檢測站昨早大排長龍，有檢測站工作人員表示，現場設有紙本，讓無法經系統預約的市民填寫申報。位於培正學校的檢測站，有成功預約的居民不滿到場後仍要排隊尾，批評安排不當，其後有大批市民聚集，與警員爭論；在另一個檢測站，有市民在排隊期間感到不適，當場暈倒，要由救護員協助。昨日澳門約有二十二萬成功預約檢測，至昨午四時近五萬人完成。

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