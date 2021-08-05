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中西合璧｜中醫：增高應從幼兒開始（附4款增高湯水+營養師推介家常菜食譜)

2021-08-05 列印
中西合璧｜中醫：增高應從幼兒開始（附4款增高湯水+營養師推介家常菜食譜)
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　　根據中醫及營養師的提醒，孩子由幼兒到青春期，整段日子都屬發育時期，爸媽除了從日常飲食及營養方面著手外，睡眠對幼兒發育尤其重要，千萬別讓晚睡耽誤了他們的「增高黃金期」！

詳情：https://bit.ly/3xituwK

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