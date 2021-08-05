初步確診 未打疫苗 無外遊紀錄 地盤工隱性感染疑復陽

本港連續五十八日本地零確診恐斷纜。衞生防護中心昨天錄得一宗本地源頭不明新冠肺炎初步確診個案，患者為一名四十三歲地盤燒焊工人，其病毒量低，抗體測試呈陽性，當局疑他早前已染疫，屬隱性個案，現在出現復陽。政府昨晚圍封病人所住的深水埗東廬大樓A座，居民要接受強制檢測。初步確診的四十三歲男病人，家住深水埗東廬大樓一個劏戶單位，在灣仔皇后大道東及肇堅里的地盤任職燒焊工人，未接種新冠疫苗，一段時間內沒有外遊紀錄。他周一接受定期檢測呈初步陽性，病毒量低，未能驗出是否帶有變種病毒株，入院後檢測呈陰性，被驗出帶有抗體。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，暫時未知其確實感染的日期，染疫至少十天以上才會出現抗體，相信患者是復陽個案，傳播機會小，估計可能於早前本港有較多個案時已受感染，但未被發現；至於是近期的隱形傳播個案之機會較小。兩個地盤停工張竹君指，病人工作的兩個地盤要停工，其二十名密切接觸者平日較常光顧葵芳廣場銀龍茶餐廳、葵芳好爵中心夢工房西日料理、葵涌廣場小雨天、葵芳閣龍寶酒家、灣仔寶和大廈翠苑甜品專家、胡忠大廈二樓及石硤尾邨大快活、深水埗和味餐室等，並曾到葵芳邨葵仁樓探望家人，有關地點被列入強檢名單。醫管局補充，明愛醫院一名社康護士，周一曾上門為男患者同住的女病人提供外展服務，護士有戴口罩及洗手，但男患者當時在家中無戴口罩。涉事女護士的檢測呈陰性，無病徵，要接受檢疫。此外，本港昨天新增兩宗輸入個案，分別來自美國及杜拜，均帶有L452R變種病毒株，未接種疫苗。