除廣東省外 內地今起不能「回港易」

內地由江蘇掀起的新一波疫情，病毒擴散至十七省，累計四百八十宗確診。特區政府宣佈，自今日起，除廣東省外，從內地其他地區返港的香港居民，暫不能通過「回港易」安排返港後豁免檢疫。這是繼昨日起把澳門納入「回港易」暫不適用風險地區名單後，另一項抗疫措施。根據安排，在抵港當天或之前十四天曾逗留在廣東省以外其他內地地區的人士，在抵港後將不會獲得豁免檢疫，而必須接受十四天家居強制檢疫，另在檢疫期間須在抵港第三天、第七天和第十二天，以及完成檢疫後的抵港第十六天和第十九天接受強制檢測。因應已完成疫苗接種而調整強制檢疫期至七天的安排並不適用。港府發言人表示，上述安排由昨日凌晨零時起生效，即使此前已通過「回港易」登記返港的人士，亦不獲豁免檢疫。政府會向已在「回港易」下登記返港而受影響的市民發出手機短訊，通知他們有關的最新安排。