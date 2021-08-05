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武漢12確診疫情再現

2021-08-05 列印
　　湖北武漢再現新冠肺炎疫情，全省加緊抗疫。內地前天新增七十一宗新冠肺炎本土病例，江蘇佔三十五宗，其餘分別來自湖南、湖北、山東、雲南、河南和福建。湖北武漢個案清零十四個月後再度出現本土疫情，累計十二人確診，並有八宗本土無症狀感染者，均為江蘇淮安確診病例的關聯病例。衛生當局相信，其中一名最早確診的患者，在湖北荊州高鐵站候車時，曾與淮安一個旅行團的活動軌跡有交集，返抵武漢後再傳染予室友和地盤工友。

　　民航局批評，最先爆發疫情的南京祿口國際機場，防控制度落實不到位，有職員因疫情長時間平穩發展而鬆懈。當局加強機場監管及檢查力度。此外，湖南張家界市有二十名公職人員因抗疫不力，被當局追責問責。

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