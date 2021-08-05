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澳門收緊出境措施 外傭內地回流露宿街頭

2021-08-05 列印
澳門收緊出境措施 外傭內地回流露宿街頭
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　　澳門前晚收緊出境措施，導致大批外傭未能跨境回內地宿舍，滯留澳門，部份人被迫露宿街頭（見圖）。對此，澳門行政長官賀一誠表示，僱主要照顧外僱的住宿，強調當局已開放避險中心，有關人士可前往留宿。他續指，不少人不知道避險中心的地址，對此當局會檢討。

　　被問及有外傭「瞓街」會否影響澳門的形象，賀一誠回應指，澳門平時無人「瞓街」，「美國紐約夜晚黑成街都係（露宿者），有冇影響美國形象？都冇影響美國形象，佢都仲係世界第一添。」



　　保安司司長黃少澤則回應指，避險中心通常會在打風期間開放，由於今次非遇上颱風，故部份外僱或不清楚情況，強調中心至今未收到求助。他又指，避險中心屬臨時性質，而且是政府資源，需要珍惜，外僱不可能一直在中心長住。
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