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﻿美股中段跌232點

2021-08-05 列印
　　美國周三股市中段下挫，杜指報三四八五三點，跌二百三十二點；納指則報一四七五六點，跌四點。

　　滙控美國預託證券價格見四十三點四二港元，升零點二七港元；騰訊則見四百五十七點四五港元，升零點六五港元。紐約期金報每盎司一千八百一十二點一美元，跌二美元；紐約期油則報每桶六十九點一三美元，跌一點四三美元。



　　美國七月私人企業新增職位三十三萬個，遠較市場預期增加逾六十九萬個為少，反映就業市場未如預期強勁復甦。
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