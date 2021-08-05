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美單日增13萬確診 下水道發現四新變種病毒

2021-08-05 列印
■拜登指變種病毒在未打疫苗的社區如山火般蔓延。資料圖片
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　　美國近日疫情反彈，單日新增近十三萬宗個案，總統拜登批評部份州長抗疫不力，不但禁止執行口罩令，甚至還禁止在學校執行，形容變種病毒Delta在未打疫苗的社區如山火般蔓延。

　　同時，有美國媒體報道，紐約市立大學的研究團隊通過檢測紐約市下水道污水，發現四種全新的新冠病毒變種病毒株，而這些變種病毒株存在一定程度的抗體抗性，或會進一步削弱新冠疫苗的有效性。



　　另外，英國有研究檢視十萬人的檢測樣本，發現未接種疫苗人士的感染率，較已接種疫苗人士高出三倍。研究人員指已打針的人士即使受到感染，體內的平均病毒載量亦較少，把病毒傳染給其他人的風險亦較低。

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